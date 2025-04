Matteo Gigante vince il Challenger di Roma dopo una settimana intensa

Challenger. Ed è forse destino che lo faccia in uno dei suoi luoghi storici, il Tennis Club Garden di Roma, a pochi passi da Cinecittà, dove dal 1996 si tiene questo evento divenuto proprio un Challenger dal 2002. Ed ancora è destino che a vincerlo sia qualcuno che di Roma è: Matteo Gigante, al suo quinto urrà in questa categoria di tornei.Un cammino, il suo, partito un po’ in sordina, e praticamente sempre nel solco delle rimonte: al primo turno contro Lorenzo Giustino per 3-6 6-1 6-2, al secondo contro il belga Kimmer Coppejans per 5-7 6-4 6-1 e ai quarti contro Francesco Maestrelli per 6-7(6) 6-1 6-3. In tutti i casi alla partenza contratta è seguito un esplodere in maniera importante del suo tennis, con tante diverse soluzioni in grado di confondere gli avversari. Oasport.it - Matteo Gigante vince il Challenger di Roma dopo una settimana intensa Leggi su Oasport.it L’Italia torna a gioire a livello. Ed è forse destino che lo faccia in uno dei suoi luoghi storici, il Tennis Club Garden di, a pochi passi da Cinecittà, dove dal 1996 si tiene questo evento divenuto proprio undal 2002. Ed ancora è destino che arlo sia qualcuno che diè:, al suo quinto urrà in questa categoria di tornei.Un cammino, il suo, partito un po’ in sordina, e praticamente sempre nel solco delle rimonte: al primo turno contro Lorenzo Giustino per 3-6 6-1 6-2, al secondo contro il belga Kimmer Coppejans per 5-7 6-4 6-1 e ai quarti contro Francesco Maestrelli per 6-7(6) 6-1 6-3. In tutti i casi alla partenza contratta è seguito un esplodere in maniera importante del suo tennis, con tante diverse soluzioni in grado di confondere gli avversari.

