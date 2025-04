Stipendi bassi sempre più lavoratori a rischio povertà | i dati Eurostat fanno paura

dati raccolti e pubblicati dall’Ufficio statistico dell’Unione europea non lasciano molti dubbi e fotografano una situazione del nostro paese drammatica, soprattutto per i lavoratoriIn Italia sale il rischio di povertà tra le persone che lavorano, anche se impiegate a tempo pieno. Infatti nel 2024 gli occupati con un reddito inferiore al 60% di quello medio nazionale al netto dei trasferimenti sociali sono il 9%, in aumento dall’8,7% registrato nel 2023. Una percentuale più che doppia di quella della Germania (3,7%). Sono questi i dati appena pubblicati da Eurostat sullo stato di salute dei lavoratori in Italia.Stipendi bassi, sempre più lavoratori a rischio povertà: i dati Eurostat fanno paura – Cityrumors.itL’Eurostat è l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea e si occupa di raccogliere ed elaborare i dati degli stati membri a fini statistici. Cityrumors.it - Stipendi bassi, sempre più lavoratori a rischio povertà: i dati Eurostat fanno paura Leggi su Cityrumors.it Gli ultimiraccolti e pubblicati dall’Ufficio statistico dell’Unione europea non lasciano molti dubbi e fotografano una situazione del nostro paese drammatica, soprattutto per iIn Italia sale ilditra le persone che lavorano, anche se impiegate a tempo pieno. Infatti nel 2024 gli occupati con un reddito inferiore al 60% di quello medio nazionale al netto dei trasferimenti sociali sono il 9%, in aumento dall’8,7% registrato nel 2023. Una percentuale più che doppia di quella della Germania (3,7%). Sono questi iappena pubblicati dasullo stato di salute deiin Italia.più: i– Cityrumors.itL’è l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea e si occupa di raccogliere ed elaborare idegli stati membri a fini statistici.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stipendi pubblici ancora più bassi ad aprile: ritardi nel cuneo fiscale penalizzano i lavoratori statali - Anche ad aprile, gli stipendi dei lavoratori statali italiani saranno ridotti di circa 100 euro netti a causa di un ritardo nell'aggiornamento dei software fiscali, che non hanno applicato correttamente le nuove misure sul cuneo fiscale. Nonostante le promesse, il governo non ha ancora risolto il problema per tutti i settori pubblici.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Stipendi e Pensioni statali marzo 2025: più bassi per l’addizionale comunale Irpef [Tabella aliquote] - A partire da marzo 2025, molti lavoratori noteranno una riduzione delle somme dei oro stipendi. Questo sarà dovuto all’introduzione dell’acconto dell’addizionale comunale per l’anno in corso, che si aggiunge al saldo dell’anno precedente già presente nei mesi precedenti. I motivi della riduzione degli stipendi di marzo L’addizionale comunale è un’imposta locale che i Comuni applicano […] The post Stipendi e Pensioni statali marzo 2025: più bassi per l’addizionale comunale Irpef [Tabella aliquote] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Stipendi più bassi a marzo, come cambia la busta paga (anche per i pensionati) e perché: il nodo addizionali e Irpef - L?Agenzia delle Entrate ha spiegato più volte come vengono applicate le addizionali comunali e regionali, che si sommano all?Irpef, confermando che a marzo riprenderà la... 🔗ilmessaggero.it

Su questo argomento da altre fonti

Stipendi bassi, sempre più lavoratori a rischio povertà: i giovani senza diploma o laurea più esposti. Eurostat: in Italia peggio che in Spagna; Prendete e incazzatevi tutti | In Italia gli stipendi sono bassi, ma nessuno se ne occupa; Lavoratori poveri, il governo si prende due mensilità; Lavori e sei povero, Italia maglia nera del G20: stipendi bassi, potere d’acquisto a picco e salario minimo inesistente. 🔗Se ne parla anche su altri siti