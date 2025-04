Fallimento Vlahovic scelto il suo sostituto | decisione presa

Vlahovic. Dopo l'incredibile ko subito mercoledì scorso allo Stadio Tardini contro il Parma, di fatto, la Juventus è tornata al successo. Quest'oggi, infatti, i bianconeri hanno battuto all'Allianz Stadium il Monza di Alessandro Nesta con il risultato finale di 2-0.Fallimento Vlahovic, scelto il suo sostituto: decisione presa (LaPresse) tvplay.itA sbloccare il match è stato Nico Gonzalez, mentre il secondo gol della squadra di Igor Tudor è stato realizzato da Kolo Muani. Con questo successo, in attesa della gara di domani del Bologna di Vincenzo Italiano contro l'Udinese, la Juventus ha riconquistato l'ultimo posto che permette la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

