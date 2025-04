Milano occupato l' ex centro vaccinale di viale Brenta

Milano è stato occupato l'ex centro vaccinale di viale Brenta. L'azione è stata rivendicata dalla rete solidale "Ci Siamo". Tgcom24.mediaset.it - Milano, occupato l'ex centro vaccinale di viale Brenta Leggi su Tgcom24.mediaset.it è statol'exdi. L'azione è stata rivendicata dalla rete solidale "Ci Siamo".

Ne parlano su altre fonti

A Milano occupato l'ex centro vaccinale di viale Brenta - A Milano è stato occupato l’ex centro vaccinale di viale Brenta. Sono una quarantina i migranti che sabato mattina hanno occupato i locali di viale Brenta rivendicando il diritto a una casa. Dietro l’azione di protesta c’è il gruppo 'Ci siamo' che ha organizzato un’assemblea pubblica alle 17 e... 🔗milanotoday.it

Sla, spettacolo di Bertolino accende solidarietà al Centro Nemo Milano - (Adnkronos) – Trasformare gli spazi dedicati quotidianamente alla cura in qualcosa che va oltre lo spettacolo. È accaduto domenica 23 marzo, sotto la volta vetrata della Galleria del Blocco Sud dell’ospedale Niguarda di Milano, ai 400 ospiti che hanno partecipato alla seconda edizione di 'Due SLAvadent alla Sla!' lo spettacolo ideato e diretto da Enrico […] L'articolo Sla, spettacolo di Bertolino accende solidarietà al Centro Nemo Milano proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Occupato il liceo Manzoni di Milano: centinaia di studenti in protesta - Il liceo Manzoni di Milano apre una nuova stagione di occupazioni delle scuole superiori meneghine. L'istituto di via Orazio è stato occupato a partire dalle prime ore di lunedì 10 febbraio, come riportato dal Corriere. Gli studenti, a centinaia, hanno votato per l'azione durante un'assemblea. ... 🔗milanotoday.it

Cosa riportano altre fonti

A Milano occupato l'ex centro vaccinale di viale Brenta; Quaranta migranti occupano l’ex centro vaccinale in viale Brenta a Milano: “Vogliamo una casa”; Occupato ex Centro vaccinale. Lega “Ennesimo fallimento di Sala”; Quaranta migranti occupano l'ex centro vaccinale di Milano: Case per tutti, viviamo in condizioni disumane. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

A Milano 50 migranti occupano l'ex centro vaccinale in Viale Brenta - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... 🔗libero.it

Milano: migranti occupano ex centro vaccinale in viale Brenta/ “CPR e Israele sono razzismo imperialista” - Milano, occupato l'ex centro vaccinale il viale Brenta: una 40ina di migranti e la rete 'Ci siamo' chiedono alloggi sicuri ... 🔗ilsussidiario.net

Occupato un ex centro vaccini a Milano - Una quarantina di migranti hanno occupato questa mattina a Milano, a partire dalle 9.45, l'ex centro vaccinale di viale Brenta alla periferia della città rivendicando il diritto a una casa. (ANSA) ... 🔗msn.com