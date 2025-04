Usa Rubio esorta Ucraina e Russia a raggiungere rapidamente accordo

Rubio sta aumentando la pressione su Ucraina e Russia affinché negozino rapidamente un accordo di pace. “Questa sarà una settimana molto importante, in cui dovremo decidere se vogliamo continuare a partecipare a questo progetto o se è giunto il momento di concentrarci su altre questioni altrettanto importanti, se non di più”, ha detto Rubio alla televisione statunitense Nbc, riferendosi al ruolo di mediazione degli Stati Uniti. Rubio, tuttavia, non ha voluto dare una risposta concreta alla domanda specifica su quanto tempo mancasse a Kiev e Mosca per raggiungere un accordo. Sarebbe “sciocco” stabilire una data specifica, ha affermato il segretario, mentre da Mosca il Cremlino attraverso i media statali dichiarava che la comprensione della situazione da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump include “molti elementi che coincidono” con la posizione della Russia. Leggi su Ildenaro.it Milano, 27 apr. (askanews) – Il Segretario di Stato americano Marcosta aumentando la pressione suaffinché negozinoundi pace. “Questa sarà una settimana molto importante, in cui dovremo decidere se vogliamo continuare a partecipare a questo progetto o se è giunto il momento di concentrarci su altre questioni altrettanto importanti, se non di più”, ha dettoalla televisione statunitense Nbc, riferendosi al ruolo di mediazione degli Stati Uniti., tuttavia, non ha voluto dare una risposta concreta alla domanda specifica su quanto tempo mancasse a Kiev e Mosca perun. Sarebbe “sciocco” stabilire una data specifica, ha affermato il segretario, mentre da Mosca il Cremlino attraverso i media statali dichiarava che la comprensione della situazione da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump include “molti elementi che coincidono” con la posizione della

Su questo argomento da altre fonti

Gedda, Kiev accetta proposta americana: "Tregua di 30 giorni" e accordo sulle terre rare, Usa ripristinano aiuti e intelligence all'Ucraina, Rubio: "La palla alla Russia" - Cessate il fuoco su Mar Nero e linea del fronte, atteso ora il Cremlino, Zelensky: "Usa devono convincere Putin" Si è concluso il vertice a Gedda tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina durate più di 8 ore. Kiev ha accolto la proposta di "un cessate il fuoco di 30 giorni". La tregua rigua 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, Rubio: "Usa valuteranno se la pace è possibile, se non si raggiunge l'accordo passiamo oltre, ci sono altre priorità" - VIDEO - Il segretario di Stato Usa: "Vogliamo evitare che altra gente muoia nel prossimo anno ma non è la nostra guerra, non abbiamo iniziata noi e se non si raggiunge l'accordo, voltiamo pagina" Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti dovranno "valutare nei prossimi 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, colloquio telefonico tra Rubio e Lavrov sui «prossimi passi» per la pace. Il segretario di Stato Usa: «Non tollereremo altri attacchi Houthi» - Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, hanno avuto una conversazione telefonica per discutere dei «prossimi passi» dei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Nel corso della telefonata, avvenuta nella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo, i due «hanno concordato di continuare a lavorare per ripristinare le comunicazioni tra Stati Uniti e Russia». 🔗open.online

Su questo argomento da altre fonti

Usa, Rubio esorta Ucraina e Russia a raggiungere rapidamente accordo; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; Ucraina, Rubio non parteciperà ai colloqui di Londra dopo che Zelensky ha rivendicato la sovranità sulla Crimea; Trump attacca di nuovo Zelensky: lo definisce uomo senza carte da giocare e lo esorta a non rivendicare la Crimea. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Usa, Rubio esorta Ucraina e Russia a raggiungere rapidamente accordo - Milano, 27 apr. (askanews) – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio sta aumentando la pressione su Ucraina e Russia affinché negozino rapidamente un accordo di pace. “Questa sarà una settimana m ... 🔗askanews.it

Rubio: Trump unico in grado di portare pace tra Russia e Ucraina - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio afferma che Trump può mediare la pace tra Russia e Ucraina, dopo 90 giorni di tentativi. 🔗quotidiano.net

Rubio: "La prossima sarà una settimana cruciale per un accordo sull'Ucraina" - "Siamo vicini, ma non abbastanza", ha sostenuto il segretario di Stato Usa. "Dobbiamo decidere se questa è un'impresa in cui vogliamo continuare a essere coinvolti o se è giunto il momento di concentr ... 🔗msn.com