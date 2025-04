Avellino-Altamura 2-1 i lupi chiudono il campionato con l' undicesima vittoria consecutiva | segnano Patierno e Lescano

Avellino non si accontenta e chiude la sua straordinaria cavalcata in campionato con l'undicesima vittoria consecutiva. La squadra di Raffaele Biancolino piega la Team Altamura grazie alle reti di Patierno e Lescano. In attesa della Supercoppa. Avellinotoday.it - Avellino-Altamura 2-1, i lupi chiudono il campionato con l'undicesima vittoria consecutiva: segnano Patierno e Lescano Leggi su Avellinotoday.it La promozione già in tasca e la Serie B alle porte, l'non si accontenta e chiude la sua straordinaria cavalcata incon l'. La squadra di Raffaele Biancolino piega la Teamgrazie alle reti di. In attesa della Supercoppa.

