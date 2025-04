Ex Milan Ancelotti sempre più vicino al Brasile | lo conferma Moretto

Ancelotti è sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. A rivelarlo Moretto Pianetamilan.it - Ex Milan Ancelotti sempre più vicino al Brasile: lo conferma Moretto Leggi su Pianetamilan.it Carlopiùa diventare il nuovo commissario tecnico del. A rivelarlo

Cosa riportano altre fonti

ESCLUSIVA IN – Budel: «Conta più per il Milan che per l’Inter! E Arnautovic…» - Alessandro Budel, ex giocatore in Serie A di Parma, Cagliari e Brescia e oggi apprezzato talent di DAZN, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Il suo pensiero sul derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Poi qualche battuta sulla corsa scudetto e su alcune alternative nerazzurre, come Marko Arnautovic. Budel, domani quarto derby di Milano della stagione. Psicologicamente, anche in virtù dei precedenti derby e del prosieguo della stagione, può pesare più per l’Inter che per il Milan? Perdere ancora potrebbe incidere anche sul cammino nelle altre competizioni? Credo che possa incidere più ... 🔗inter-news.it

Inter-Milan, Inzaghi non fa più sconti! La probabile formazione - Simone Inzaghi non ha più intenzione di fare alcun tipo di turnover in vista del prosieguo della stagione. A poche ore da Inter-Milan la sua probabile formazione è una sorpresa assoluta. SORPRESA – La sorpresa non sta nei cambi rispetto alla trasferta di Bologna, bensì nei giocatori confermati dalla partita di pochi giorni fa. Inter-Milan è la gara in programma oggi alle ore 21 ed è valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. 🔗inter-news.it

Milan, Palmeri: “Direttore sportivo? D’Amico ritenuto al momento più adatto” - Tancredi Palmeri, giornalista, ha scritto un editoriale per Sportitalia in cui dice la sua anche sul futuro del Milan e il punto sul direttore sportivo 🔗pianetamilan.it

Se ne parla anche su altri siti

Gli allenatori che hanno vinto più Champions League; Allenatori più vincenti di sempre: classifica e trofei conquistati; Milan, Pioli nella storia: i numerosi record raggiunti dal tecnico; Ancelotti vince l'Intercontinentale con il Real: è l'allenatore più vincente dei Blancos. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne