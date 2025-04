Virtus batte Varese 104-67 e si ritrova sola al comando

Virtus batte netto Varese 104-67 e vola da sola in testa alla classifica. In attesa del confronto che attende Trapani a Napoli, la formazione di Dusko Ivanovic fa un sol boccone di Varese e conquista la quinta vittoria consecutiva.Belinelli e compagni ci mettono un quarto a ingranare, poi con una difesa asfissiante e trovando ottime soluzioni in attacco stritolano i lombardi e alla fine centrano un successo netto e in discussione giusto nei primi 10’ del confronto.Partenza così-così con le V Nere in avvio di confronto, sbaglia tanto. Per fortuna che Varese non fa tanto meglio il -4, sull’1-5, del 5’ sembra quasi positivo per i bianconeri che proprio non ci prendono mai. Dopo 5’ di non basket Cordinier stappa il canestro ospite; Varese tiene inizialmente la testa del match, con Dusko Ivanovic che prova a mischiare le carte e già nel primo quarto ruotare 11 dei suoi effettivi, con il solo Holiday, alla sua ultima apparizione in bianconero, rimasto in panchina. Sport.quotidiano.net - Virtus batte Varese 104-67 e si ritrova sola al comando Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 27 aprile 2025 - Lanetto104-67 e vola dain testa alla classifica. In attesa del confronto che attende Trapani a Napoli, la formazione di Dusko Ivanovic fa un sol boccone die conquista la quinta vittoria consecutiva.Belinelli e compagni ci mettono un quarto a ingranare, poi con una difesa asfissiante e trovando ottime soluzioni in attacco stritolano i lombardi e alla fine centrano un successo netto e in discussione giusto nei primi 10’ del confronto.Partenza così-così con le V Nere in avvio di confronto, sbaglia tanto. Per fortuna chenon fa tanto meglio il -4, sull’1-5, del 5’ sembra quasi positivo per i bianconeri che proprio non ci prendono mai. Dopo 5’ di non basket Cordinier stappa il canestro ospite;tiene inizialmente la testa del match, con Dusko Ivanovic che prova a mischiare le carte e già nel primo quarto ruotare 11 dei suoi effettivi, con il solo Holiday, alla sua ultima apparizione in bianconero, rimasto in panchina.

