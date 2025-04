VIDEO | Bucchi ha fiducia | Ai playoff con testa e gambe Possiamo fare bene

Bucchi sorride dopo la vittoria sotto la pioggia di Piancastagnaio: “Sono contento perché l’alternanza dei calciatori non cambia l’identità e il rendimento della squadra. I ragazzi hanno assimilato la filosofia che ho cercato di trasmettere e i tre gol di oggi lo testimoniano: sono. Arezzonotizie.it - VIDEO | Bucchi ha fiducia: "Ai playoff con testa e gambe. Possiamo fare bene" Leggi su Arezzonotizie.it Cristiansorride dopo la vittoria sotto la pioggia di Piancastagnaio: “Sono contento perché l’alternanza dei calciatori non cambia l’identità e il rendimento della squadra. I ragazzi hanno assimilato la filosofia che ho cercato di trasmettere e i tre gol di oggi lo testimoniano: sono.

E' un Arezzo più leggero. Cosa ha portato Bucchi, cosa può succedere nel finale di stagione - LEGGEREZZA DELL'ESSERE - C'era una volta la farfalla sotto il bicchiere. La squadra in quarta marcia. Quella dolente sensazione di roba incompiuta. Oggi non è più così. A Pescara poteva anche finire 0-0 ma il ragionamento sarebbe stato lo stesso: l'Arezzo gioca in un altro modo, ha uno spirito... 🔗arezzonotizie.it

