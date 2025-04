Softball | Pianoro ferma Bollate nella domenica di Serie A1 Forlì sul velluto

Bollate nella Serie A1 2025 di Softball. La squadra lombarda si è infatti divisa la posta con Pianoro in occasione del doppio confronto andato in scena oggi, domenica 27 aprile, rimanendo comunque ampiamente in testa della classifica con undici vittorie su undici match disputati. Una giornata molto emozionante quella appena andata in archivio, complice anche le condizioni non semplici della formazione bolognese, ancora sotto shock per la morte della compagna Alice Morelli, per cui si è osservato in questi giorni un minuto di raccoglimento. La MFK parte molto forte in gara-1 facendo la differenza nell’inning inaugurale, dove sono stati messi a referto quattro punti, e nel settimo, contrassegnato da cinque sigilli da parte delle ospiti. Le Blue Girls hanno cercato di riaprire la partita nel secondo e nel terzo tempo, portandosi sul 4-2, salvo poi subire l’imbarcata nella seconda parte di incontro. Oasport.it - Softball: Pianoro ferma Bollate nella domenica di Serie A1. Forlì sul velluto Leggi su Oasport.it Arriva il primo passo falso perA1 2025 di. La squadra lombarda si è infatti divisa la posta conin occasione del doppio confronto andato in scena oggi,27 aprile, rimanendo comunque ampiamente in testa della classifica con undici vittorie su undici match disputati. Una giornata molto emozionante quella appena andata in archivio, complice anche le condizioni non semplici della formazione bolognese, ancora sotto shock per la morte della compagna Alice Morelli, per cui si è osservato in questi giorni un minuto di raccoglimento. La MFK parte molto forte in gara-1 facendo la differenza nell’inning inaugurale, dove sono stati messi a referto quattro punti, e nel settimo, contrassegnato da cinque sigilli da parte delle ospiti. Le Blue Girls hanno cercato di riaprire la partita nel secondo e nel terzo tempo, portandosi sul 4-2, salvo poi subire l’imbarcataseconda parte di incontro.

