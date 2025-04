Mercato Inter Pedullà | Ecco cosa devono fare i nerazzurri! I profili da prendere sono questi…

Mercato Inter, Pedullà: «Ecco cosa devono fare i nerazzurri! I profili da prendere sono questi.» Le parole dell’uomo MercatoCon un video sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà, ha parlato cosi del calcioMercato Inter:LE PAROLE- «L’Inter adesso sul Mercato, a parte Henrique e Jonathan David, che resta un obiettivo (ma serve uno sconto), deve fare una rivisitazione, non una rivoluzione. Deve prendere un altro esterno da alternare a Dumfries, un attaccante e deve ascoltare proposte per Taremi. Mi fanno sorridere quelli che adesso stangano Taremi. Può aver sbagliato una stagione, ma certi ragionamenti vanno fatti col senno del prima. Io lo faccio, prendendomi dei rischi. Adesso è troppo facile dire che non andava preso. Andava detto lo scorso luglio, quando era un plebiscito in suo favore. Internews24.com - Mercato Inter, Pedullà: «Ecco cosa devono fare i nerazzurri! I profili da prendere sono questi…» Leggi su Internews24.com : «! Idaquesti.» Le parole dell’uomoCon un video sul suo canale Youtube, Alfredo, ha parlato cosi del calcio:LE PAROLE- «L’adesso sul, a parte Henrique e Jonathan David, che resta un obiettivo (ma serve uno sconto), deveuna rivisitazione, non una rivoluzione. Deveun altro esterno da alternare a Dumfries, un attaccante e deve ascoltare proposte per Taremi. Mi fanno sorridere quelli che adesso stangano Taremi. Può aver sbagliato una stagione, ma certi ragionamenti vanno fatti col senno del prima. Io lo faccio, prendendomi dei rischi. Adesso è troppo facile dire che non andava preso. Andava detto lo scorso luglio, quando era un plebiscito in suo favore.

