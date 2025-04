Juve-Monza Nesta in conferenza | Abbiamo prodotto poco Champions? Spero la Lazio

Nesta ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita in Juve-Monza, insieme a lui anche Samuele Birindelli: "Per la corsa alla Champions League Spero ci riesca la Lazio"È un Alessandro Nesta consapevole della retrocessione ormai prossima quello che si è presentato in conferenza stampa e che ha parlato di Juve-Monza. L'ex bandiera di Milan e Lazio si è concesso anche una battuta sulla corsa alla prossima Champions League.Juve-Monza, Nesta in conferenza: "Abbiamo prodotto poco. Champions? Spero la Lazio" – Calciomercato.it (LaPresse)Di seguito la conferenza stampa completa di Alessandro Nesta a cura dell'inviato di Calciomercato.it all'Allianz Stadium.Juve – "Nel primo tempo siamo stati troppo bassi, questo ci ha penalizzati. Abbiamo perso un po' la partita, forse per l'ansia.

