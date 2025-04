Allenatore Milan Parolo | Conceicao per me è il numero uno tra i candidati

Parolo, ex giocatore della Serie A, ha parlato di Venezia-Milan 0-2 e in particolare dell'Allenatore rossonero Conceicao Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Parolo: “Conceicao per me è il numero uno tra i candidati” Leggi su Pianetamilan.it Marco, ex giocatore della Serie A, ha parlato di Venezia-0-2 e in particolare dell'rossonero

Altre fonti ne stanno dando notizia

Allenatore Milan, Pellegatti: “Conceicao può rimanere. Ecco come. De Zerbi…” - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato della ricerca del nuovo allenatore rossonero parlando anche di Conceicao e di De Zerbi 🔗pianetamilan.it

Inter Milan, Conceicao scioglie gli ultimi dubbi: le probabili scelte dell’allenatore portoghese in vista del match contro i nerazzurri - di RedazioneInter Milan, Sergio Conceicao ha sciolto le riserve in vista della semifinale di ritorno di questa sera in Coppa Italia contro l’Inter: le ultime Con l’imminente sfida tra Inter e Milan, l’allenatore portoghese Sergio Conceicao sta lavorando intensamente per definire le scelte tattiche e la formazione che andrà ad affrontare i nerazzurri di Inzaghi. Dopo giorni di analisi e preparazione, l’ex allenatore del Porto ha finalmente sciolto gli ultimi dubbi riguardanti l’undici titolare che scenderà in campo questa sera nel derby valevole per la semifinale di ritorno in Coppa Italia. 🔗internews24.com

Trevisani: “Conceicao? A giugno non sarà più l’allenatore del Milan” - Intervistato a Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao 🔗pianetamilan.it

Su questo argomento da altre fonti

L’ex giocatore esalta Conceicao: “Nella lista dei candidati, è il numero uno”; Parolo continuerebbe con Conceiçao: Mettimi sul piatto i candidati e per me è il numero uno di quelli possibili; Milan tragicomico, il portavoce di Conceicao spara a zero contro società e giocatori: “Scarsa…; Milan: Ibrahimovic sostituisce Conceiçao e difende Leao: perché il portoghese non s’è presentato ai microfoni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Allenatore Milan, Conceicao rompe il silenzio: ecco cosa ha detto - L’allenatore del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara vinta contro il Venezia L’allenatore del Milan, Conceicao, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al term ... 🔗lazionews24.com

Esonero Conceicao: l’annuncio sull’allenatore e sul nuovo ds - Il Milan ha tra i propri temi principali, quello legato al futuro col proprio allenatore e sul nuovo direttore sportivo. 🔗rompipallone.it

Milan, lunga chiacchierata tra Ibra e Conceicao al termine del match - Al termine della partita tra Venezia e Milan è avvenuto un lungo dialogo tra Ibrahimovic e Conceicao: cosa è successo ... 🔗msn.com