Giugliano sconfitta dolce contro il Benevento | gialloblù ai playoff

Giugliano si ferma contro il Benevento, ma conquista comunque il pass per i playoff. La squadra di Valerio Bertotto perde nel derby al De Cristofaro, ma si qualifica per gli impegni di fine stagione. I tigrotti partono forte: Celeghin impegna Manfredini in avvio, ma la Strega segna alla prima. Napolitoday.it - Giugliano, sconfitta dolce contro il Benevento: gialloblù ai playoff Leggi su Napolitoday.it Ilsi fermail, ma conquista comunque il pass per i. La squadra di Valerio Bertotto perde nel derby al De Cristofaro, ma si qualifica per gli impegni di fine stagione. I tigrotti partono forte: Celeghin impegna Manfredini in avvio, ma la Strega segna alla prima.

