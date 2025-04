Lutto Serie A protesta durissima della squadra | Valori calpestati Polemica furiosa

protesta forte contro la decisione della Lega Serie A di non rinviare l’incontro, nonostante la recente scomparsa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club salentino.Nel comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il Lecce esprime amarezza e indignazione per quanto accaduto: “La decisione della Lega di recuperare la gara poche ore dopo la morte del nostro Graziano è terribilmente irrispettosa. In altri casi, altrettanto dolorosi, sono state prese decisioni più ragionevoli. Qui emerge una gerarchia della morte basata sul blasone della società colpita o, peggio ancora, sul ruolo della persona venuta a mancare”. Thesocialpost.it - Lutto Serie A, protesta durissima della squadra: “Valori calpestati”. Polemica furiosa Leggi su Thesocialpost.it LECCE – Un gesto silenzioso ma carico di significato. L’U.S. Lecce ha annunciato che scenderà in campo contro l’Atalanta indossando una maglia bianca anonima, priva di colori, stemmi e loghi. Unaforte contro la decisioneLegaA di non rinviare l’incontro, nonostante la recente scomparsa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club salentino.Nel comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il Lecce esprime amarezza e indignazione per quanto accaduto: “La decisioneLega di recuperare la gara poche ore dopo la morte del nostro Graziano è terribilmente irrispettosa. In altri casi, altrettanto dolorosi, sono state prese decisioni più ragionevoli. Qui emerge una gerarchiamorte basata sul blasonesocietà colpita o, peggio ancora, sul ruolopersona venuta a mancare”.

Lecce, protesta contro la Lega Serie A e lutto per la morte di Graziano Fiorita - Una maglia bianca anonima, senza alcun logo e sponsor: “Niente valore, niente colore”. Così i giocatori del Lecce si sono presentati al Gewiss Stadium di Bergamo per la partita contro l’Atalanta giocata nonostante la contrarietà rispetto alla decisione della Lega Serie A di non accettare la richiesta di rinvio a data da destinarsi. Il match si doveva disputare venerdì 25 aprile ma era stato rinviato per la morte di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra salentina. 🔗panorama.it

