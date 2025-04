Seregno don Samuele Marelli colpevole di abusi sessuali | condannato dal tribunale ecclesiastico

Samuele Marelli, già vicario della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno e responsabile della pastorale giovanile della stessa cittadina che comprende sei parrocchie è stato condannato in primo grado di giudizio dal tribunale ecclesiastico: "colpevole di atti sessuali con minori. Monzatoday.it - Seregno, don Samuele Marelli colpevole di abusi sessuali: condannato dal tribunale ecclesiastico Leggi su Monzatoday.it Don, già vicario della comunità pastorale San Giovanni Paolo II die responsabile della pastorale giovanile della stessa cittadina che comprende sei parrocchie è statoin primo grado di giudizio dal: "di atticon minori.

Cosa riportano altre fonti

Seregno, “abusi sessuali sui ragazzi dell’oratorio”: indagato don Samuele Marelli ex direttore della Fondazione oratori milanesi - Seregno (Monza e Brianza), 27 marzo 2025 – Le indagini, riservatissime, della Procura di Monza e parallelamente il processo canonico avviato dalla Curia. Al centro c’è don Samuele Marelli, 49 anni, brillante figura sacerdotale già al vertice per diversi anni e a partire dal 2008 della Federazione oratori milanesi – scelto e voluto dall’allora arcivescovo di Milano Angelo Scola – la Fom, che riunisce 1. 🔗ilgiorno.it

Foto nude e battute sessuali: don Samuele Marelli nel racconto di un ragazzo di Seregno - Voleva piacere ai ragazzi, ai maschi che frequentavano l'oratorio di Seregno. Così un giovane che, per tanti anni, ha frequentato la parrocchia in cui lavorava don Samuele Marelli, già direttore della Fondazione oratori milanesi, indagato per abusi sessuali. Lo riferisce MilanoToday riportando le... 🔗monzatoday.it

Foto nude e battute sessuali: don Samuele Marelli nel racconto di un ragazzo di Seregno - Voleva piacere ai ragazzi, ai maschi che frequentavano l'oratorio di Seregno. Così un giovane che, per tanti anni, ha frequentato la parrocchia in cui lavorava don Samuele Marelli, già direttore della Fondazione oratori milanesi, indagato per abusi sessuali. Il giovane ha parlato con Fanpage... 🔗milanotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Don Samuele Marelli, concluso il primo grado del processo canonico; Don Samuele Marelli accusato di abusi sessuali in oratorio: sospeso dal sacerdozio per 5 anni e divieto perpetuo di contattare minorenni; Don Samuele Marelli “colpevole” di abusi, condannato dal Tribunale ecclesiastico: interdizione a…; Don Samuele Marelli e gli abusi sessuali sui minori: sospensione per 5 anni dal sacerdozio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Don Samuele Marelli condannato in primo grado dal Tribunale ecclesiastico: colpevole di abusi su minori a Seregno - Il tribunale ecclesiastico ha emesso la sentenza di primo grado sul caso dell'ex parroco di Seregno, Don Samuele Marelli e l'ha giudicato colpevole di ... 🔗fanpage.it

Seregno, abusi sui minori: don Samuele Marelli condannato in primo grado dal Tribunale ecclesiastico - Si è chiuso giovedì 24 aprile il primo grado di giudizio nel processo canonico a carico di don Samuele Marelli, ex sacerdote in servizio presso la comunità di Seregno ... 🔗mbnews.it

Don Samuele Marelli “colpevole” di abusi, condannato dal Tribunale ecclesiastico: interdizione a esercitare e confessare - “Colpevole” di atti sessuali con minori, ma anche di una persona maggiorenne con l’abuso di autorità. È la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale per don Samuele Marelli, già vicario della com ... 🔗ilfattoquotidiano.it