Thuram | Non cerchiamo scuse | Yildiz ha preso un rosso andremo a Bologna senza di lui e…

Thuram, centrocampista della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro il Monza Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Monza. Di seguito le parole del centrocampista bianconero. «Avevo spazio e ho visto Kolo (Muani, ndr). In allenamento fa queste cose . Calcionews24.com - Thuram: «Non cerchiamo scuse: Yildiz ha preso un rosso, andremo a Bologna senza di lui e…» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Khephren, centrocampista della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro il Monza Khephrenha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Monza. Di seguito le parole del centrocampista bianconero. «Avevo spazio e ho visto Kolo (Muani, ndr). In allenamento fa queste cose .

Su altri siti se ne discute

Conferenza stampa Laimer pre Bayern Monaco Inter: «Giochiamo contro una dell’avversarie più forti! Infortunati? Non cerchiamo scuse, e sulla sfida con Arnautovic…» - di RedazioneConferenza stampa Laimer pre Bayern Inter: ecco le parole del centrocampista dei bavaresi alla vigilia della sfida di Champions League Cosi Konrad Laimer, centrocampista del Bayern Monaco, nella conferenza stampa pre sfida contro l’Inter, valida per i quarti di finale di Champions League COSA VI ASPETTATE E COME GESTIRE GLI INFORTUNATI- «L’Inter è un’avversaria molto forte, sono i quarti di Champions League: le partite che tutti vogliono giocare. 🔗internews24.com

Tudor: "Juventus squadra forte, non ci sono scuse. Locatelli capitano, Thuram mi ha detto che se sbaglia posso schiaffeggiare suo figlio" - Igor Tudor si presenta ufficialmente come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico croato, arrivato con un contratto fino al termine di questa... 🔗calciomercato.com

Tudor: "Juventus squadra forte, non ci sono scuse. Locatelli capitano, Thuram mi ha detto che posso schiaffeggiare suo figlio se sbaglia" - Igor Tudor si presenta ufficialmente come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico croato, arrivato con un contratto fino al termine di questa... 🔗calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

TUDOR a Dazn: Complimenti ai ragazzi. Prossime senza Yildiz? Non cerchiamo scuse, ce la giochiamo....; Inzaghi non ci sta: “Era la prima volta che succedeva. Ecco cosa è mancato”; THURAM a Dazn: Percussione sul gol? Me lo chiede il mister. Piace il modo di giocare del mister....; Coppa Italia. Clamoroso a Torino: l’Empoli batte la Juventus e conquista una storica semifinale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Thuram: «Non cerchiamo scuse: Yildiz ha preso un rosso, andremo a Bologna senza di lui e…» - Le parole di Khephren Thuram, centrocampista della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro il Monza Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve co ... 🔗calcionews24.com

Tudor: "Juventus squadra forte, non ci sono scuse. Locatelli capitano, Thuram mi ha detto che posso schiaffeggiare suo figlio se sbaglia" - Non ci sono scuse, non le ho mai cercate nella mia vita ... contro la Croazia e sono contento di averlo in squadra". THURAM - "Ieri ho sentito suo papà Lilian, mi ha detto di dargli uno schiaffo ... 🔗msn.com

Varriale posta il frame del gol di Thuram: “L'Inter continua a ricevere aiutini arbitrali…” - L'Inter ha chiuso il primo tempo di Parma avanti di due lunghezze grazie alle reti di Darmian e Thuram. Il secondo gol dei nerazzurri sta facendo discutere e non poco a causa di un possibile tocco ... 🔗tuttonapoli.net