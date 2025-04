Ritiro Hamilton l’ammissione della Ferrari | ora è tutto chiaro

Hamilton con qualcuno che parla anche di Ritiro: la Ferrari prende posizione e fa chiarezzaDal sogno all’incubo con una velocità spaventosa, proprio quella che sembra mancare alla Ferrari, almeno quella con il numero 44 sul musetto. Per Lewis Hamilton l’avventura a Maranello non è inizia nel migliore dei modi.Strano a dirsi per un sette volte campione del mondo che ha già una vittoria (in una sprint) all’attivo con il Cavallino Rampante, ma le sue prestazioni sono apparse lontane anni luce da quelle di Leclerc. Il monegasco ha capito come tirare fuori il meglio dalla rossa, mentre l’inglese annaspa e lancia messaggi inquietanti. “Cosa mi servirebbe? Un trapianto di cervello” la frase inquietante che ha pronunciato Hamilton dopo la delusione di Jeddah. Leggi su Sportface.it Impazzano le indiscrezioni sul futuro di Lewiscon qualcuno che parla anche di: laprende posizione e fa chiarezzaDal sogno all’incubo con una velocità spaventosa, proprio quella che sembra mancare alla, almeno quella con il numero 44 sul musetto. Per Lewisl’avventura a Maranello non è inizia nel migliore dei modi.Strano a dirsi per un sette volte campione del mondo che ha già una vittoria (in una sprint) all’attivo con il Cavallino Rampante, ma le sue prestazioni sono apparse lontane anni luce da quelle di Leclerc. Il monegasco ha capito come tirare fuori il meglio dalla rossa, mentre l’inglese annaspa e lancia messaggi inquietanti. “Cosa mi servirebbe? Un trapianto di cervello” la frase inquietante che ha pronunciatodopo la delusione di Jeddah.

