Annuncio Yildiz | che batosta per la Juventus le parole sono chiare

Annuncio per Kenan Yildiz dopo l'espulsione contro il Monza: che mazzata per la Juventus, ecco cos'è stato dichiarato.La Juventus ha vinto in casa contro il Monza alla 34esima giornata di campionato per 2-0 grazie ai gol di Nico Gonzalez e Kolo Muani. Ad attirare l'attenzione è stato però l'episodio che ha visto protagonista – in negativo – Kenan Yildiz.Annuncio Yildiz: che batosta per la Juventus, le parole sono chiare (LaPresse) – Tvplay.itAllo scadere del primo tempo di gioco, con la Juventus già avanti di due gol, il turco ha infatti rifilato una gomitata al centrocampista del Monza Alessandro Bianco. Il tutto è avvenuto a palla lontana. Tanto che l'arbitro è stato richiamato al VAR e, dopo aver rivisto l'intera dinamica, ha espulso il bianconero con un rosso diretto.Yildiz non ha perciò finito il match, è apparso fin da subito molto dispiaciuto e ha chiesto scusa ai compagni, all'allenatore e al pubblico presente all'Allianz Stadium.

