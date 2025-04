Pagelle Messina Juventus Next Gen | doppia espulsione ingenua Guerra e Amaradio gli ultimi a mollare – VOTI

Pagelle Messina Juuventus Next Gen: i VOTI e i giudizi ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie C 202425.Pagelle Messina Juventus Next Gen: i VOTI e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 202425.TOP: GuerraFLOP: Gil Puche, Citi, TurcoGarofani 6 – Non può nulla sulla rete subita. Risponde presente quando serve e mostra sicurezza.Turco 6 – Qualche buona chiusura soprattutto nel secondo tempo dove è sempre lucido.Citi 4,5 – Male la difesa e molto male l’espulsione a fine partita.Gil Puche 4,5 – L’espulsione condiziona tutta la partita. Una mossa ingenua (vedi Yildiz) che gli farà perdere il primo match dei playoff. Pietrelli 6 – Ci prova, come sempre. Inventa ma non riesce a fare male.Owusu 6,5 – Partita più che sufficiente. Juventusnews24.com - Pagelle Messina Juventus Next Gen: doppia espulsione ingenua, Guerra e Amaradio gli ultimi a mollare – VOTI Leggi su Juventusnews24.com JuuventusGen: ie i giudizi ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie C 202425.Gen: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 202425.TOP:FLOP: Gil Puche, Citi, TurcoGarofani 6 – Non può nulla sulla rete subita. Risponde presente quando serve e mostra sicurezza.Turco 6 – Qualche buona chiusura soprattutto nel secondo tempo dove è sempre lucido.Citi 4,5 – Male la difesa e molto male l’a fine partita.Gil Puche 4,5 – L’condiziona tutta la partita. Una mossa(vedi Yildiz) che gli farà perdere il primo match dei playoff. Pietrelli 6 – Ci prova, come sempre. Inventa ma non riesce a fare male.Owusu 6,5 – Partita più che sufficiente.

Approfondimenti da altre fonti

Pagelle Torino Juventus Under 16: Jakab sicuro, Rocchetti solido, Santa Maria buon ingresso – VOTI - di Fabio ZaccariaPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24esima giornata di campionato 2024/25 (inviato al Valentino Mazzola di Torino) – Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23esima giornata di campionato 2024/25 Jakab 6,5– Non troppo impegnato, quando serve risponde presente alla sua maniera. 🔗juventusnews24.com

Pagelle, Milan Femminile – Juventus 2-2: Ijeh di cuore. Karczewska rapace - Le pagelle di Milan-Juventus valida per la 2^ giornata della Poule Scudetto del campionato Femminile 2024-25. I voti delle rossonere 🔗pianetamilan.it

PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-JUVENTUS 3-0: Nico Gonzalez invisibile, super Mandragora - Voti, top e flop di Fiorentina-Juventus, match del ‘Franchi’ valido per la 29° giornata del campionato di Serie A Rolando Mandragora (LaPresse) – Calciomercato.itFIORENTINA De Gea 6 Pongracic 6,5 Pablo Marì 6,5 Ranieri 7 (78? Comuzzo SV) Dodo 6,5 Fagioli 7,5 (85? Folorunsho SV) Cataldi 7,5 (89? Adli SV) Mandragora 8 Gosens 7,5 Gudmundsson 7 (78? Beltran SV) Kean 7 (89? Zaniolo SV) Allenatore: Palladino 8 TOP Fiorentina: Mandragora 8 – Ancora determinante, seconda prodezza consecutiva dopo l’eurogol in coppa. 🔗calciomercato.it

Ne parlano su altre fonti

Pagelle Messina Juventus Next Gen: voti e giudizi sul match; PAGELLE MESSINA. L’importante risposta della squadra alle turbolenze societarie. Garofalo-Luciani in auge; Juventus Next Gen-Messina 2-0, PAGELLE: Afena-Gyan è uno spettacolo. E Guerra segna ancora; Afena Gyan decisivo, Guerra implacabile: le pagelle della Juve Next Gen. 🔗Cosa riportano altre fonti

Messina Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Messina Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 2024/25 La Juventus Next Gen scende in campo per l’ultima giornata del ... 🔗juventusnews24.com

TJ - MESSINA-JUVENTUS NEXT GEN 1-0: Tordini porta in vantaggio i padroni di casa - 22' - GOAL! 1-0: Tordini porta in vantaggio il Messina. Controllo e destro dalla distanza che si infila all'incrocio dei pali 19' - Il gioco riprende 18' - ... 🔗tuttojuve.com

Gil Puche espulso: rosso pesantissimo anche in chiave Playoff. Cos’è successo in avvio di Messina-Juventus Next Gen - Gil Puche espulso: rosso pesantissimo anche in chiave Playoff. Cos’è successo in avvio di Messina-Juventus Next Gen La Juventus Next Gen è in campo a Messina per l’ultima giornata del girone C di Seri ... 🔗juventusnews24.com