Era un pilota esperto Rino Sigismondi 67 anni la persona deceduta in seguito all’incidente col deltaplano

Rino Sigismundi, 69 anni, pilota esperto di deltaplano. Sigismundi è stato trovato senza vita dopo un drammatico incidente avvenuto nelle campagne di Sezze, tra le località Gricilli e Ceriara, al confine con il comune di Pontinia. La sua morte ha scosso profondamente la zona, dove era molto conosciuto e apprezzato.L'incidente e il ritrovamento del corpoLa tragedia si è consumata intorno alle 11 del mattino, quando i compagni di volo di Sigismundi hanno perso traccia del suo velivolo durante il volo. Immediatamente è scattato l'allarme, con una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto i vigili del fuoco, i carabinieri del Comando Provinciale di Latina, l'ambulanza del 118 e un'automedica.

