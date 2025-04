Nico Gonzalez | Mi spiace per Kenan so che non voleva farlo apposta; a Bologna sarà difficile conosco Italiano

Nico Gonzalez, nuova vita: il quarto ruolo può essere quello giusto per lui e per la Juventus - Si è fatto in quattro. Cioè: in quattro ruoli. Nico Gonzalez, al nono mese, non ha ancora partorito un vero e proprio senso logico al suo...

Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve. La scelta di Tudor per il big match dell'Olimpico - Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve per l'argentino. Ecco la decisione di Igor Tudor Sono ufficiali le scelte di formazione di Roma Juve, il big match che chiude la domenica di Serie A. Tudor ha sciolto tutti i dubbi, anche quello relativo all'impiego ed al ruolo di Nico Gonzalez. L'argentino è confermato titolare, ma cambia ruolo rispetto a Juve Genoa: l'ex Fiorentina agirà da trequartista al fianco di Yildiz, nel 3-4-2-1 disegnato dal nuovo allenatore dei bianconeri.

Roma Juve: Nico Gonzalez o Weah? Ballottaggio di Tudor per la fascia destra, c'è un giocatore in vantaggio. Ultime - Roma Juve: chi gioca tra Nico Gonzalez e Weah? Ballottaggio di Tudor per la fascia destra, ecco chi è in vantaggio. Ultime Due giorni a Roma Juve. Domenica sera, allo Stadio Olimpico, la Vecchia Signora di Igor Tudor sfiderà la squadra di Claudio Ranieri in un incontro fondamentale per la corsa alla prossima Champions League. Dando un occhio alle probabili formazioni del match, un ballottaggio per Tudor è rappresentato dalla fascia destra.

Nico Gonzalez a Sky: «A Bologna sarà una partita molto complicata. Mi è tornata la voglia di correre? Ce l'ho sempre. Su Yildiz…» - Nico Gonzalez ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match Nico Gonzalez ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Monza

Conferenza stampa Nico Gonzalez post Juve Monza: «Abbiamo tirato fuori i cog…ni. Yildiz ha chiesto scusa, ecco come mi trovo nel nuovo ruolo» - Conferenza stampa Nico Gonzalez post Juve Monza: le sue dichiarazioni dopo il match della 34ª giornata di Serie A 2024/25 Nico Gonzalez ha parlato in conferenza stampa

Juventus-Monza | Intervista a Nico Gonzalez - KEPHREN THURAM «Nel primo tempo la partita stava andando bene, abbiamo giocato molto bene sia con la palla che senza, creando diverse occasioni. Nel secondo tempo non credo che ci siamo abbassati ...