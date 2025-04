Avversaria Juventus Next Gen ai playoff di Serie C ecco chi affronteranno i bianconeri | date e tutti i dettagli

Brambilla verso Potenza Juventus Next Gen: «Troveremo un’avversaria arrabbiata. C’è entusiasmo in spogliatoio e sui nuovi arrivati dico questo» - di Redazione JuventusNews24Brambilla verso Potenza Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni del mister bianconero sulla sfida L’allenatore della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha parlato ai canali ufficiali del club per analizzare il prossimo match di Serie C contro il Potenza. LA VITTORIA DI PRESTIGIO CONTRO IL BENEVENTO – «Quando giochi contro squadre forti e riesci a vincere la soddisfazione non può che essere grande. 🔗juventusnews24.com

Juventus Next Gen, quale avversaria ai playoff? Squadre partecipanti e turni: ecco il regolamento completo in Serie C - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, non si conosce ancora l’avversaria dei playoff: ecco il regolamento completo per i bianconeri La Juventus Next Gen non conosce ancora l’avversaria del primo turno Playoff. Di seguito ecco il regolamento e tutti i turni della Serie C. Partecipano ai playoff 28 squadre: le classificate dal 2° al 10° posto dei tre gironi (27 squadre) e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C 2025 (1 squadra) Prima fase playoff: partecipano le squadre classificate dal 4° al 10° posto di ciascun girone (21 squadre) Primo turno: partecipano 18 ... 🔗juventusnews24.com

Daffara ci crede: «Se avrò un’occasione qui alla Juve, non vedo motivo per cui dovrei andare a giocare altrove. Sulla Juventus Next Gen dico questo» - di Redazione JuventusNews24Daffara ci crede: le parole del portiere della Juventus Next Gen anche sul suo futuro. Le dichiarazioni Giovanni Daffara, portiere classe 2004, ha parlato a Ultimo Uomo. Le parole del portiere della Juventus Next Gen anche sul suo possibile futuro in bianconero. DAFFARA – «Uscire può essere un rischio, senza dubbio. E non dico che sia necessariamente una cosa negativa, anzi, perché ogni esperienza ti fa crescere – anche solo andare a vivere da solo in un’altra città, lontano da casa e famiglia, cambiare le abitudini di vita, insomma cose non per forza legate ... 🔗juventusnews24.com

Play off, il Benevento affronterà la Juve Next Gen: ecco il tabellone completo - Il match si giocherà domenica per il primo turno della fase dei gironi Benevento. Sarà la Juventus Next Gen l'avversaria del Benevento al primo turno dei play off. La vittoria del Catania a Potenza no ... 🔗msn.com

TJ - MESSINA-JUVENTUS NEXT GEN 2-1: espulso Citi. Sette minuti di recupero - 90' - Sette minuti di recupero 88' - ESPULSO CITI! Rosso diretto per il numero 24 bianconero che atterra Costantino al limite dell'area 84' - Ultimo cambio per i ... 🔗tuttojuve.com

TJ - MESSINA-JUVENTUS NEXT GEN 1-0: Tordini porta in vantaggio i padroni di casa - 22' - GOAL! 1-0: Tordini porta in vantaggio il Messina. Controllo e destro dalla distanza che si infila all'incrocio dei pali 19' - Il gioco riprende 18' - ... 🔗tuttojuve.com