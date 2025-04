Livorno 12enne salvato da arresto cardiocircolatorio in piscina

arresto cardiaco in una piscina a San Vincenzo, è stato salvato grazie all'uso tempestivo del defibrillatore e ai soccorsi del 118, ed è ora fuori pericolo all'ospedale Meyer di FirenzeL'articolo Livorno, 12enne salvato da arresto cardiocircolatorio in piscina proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Livorno, 12enne salvato da arresto cardiocircolatorio in piscina Leggi su Ildifforme.it Un bambino olandese, colto dacardiaco in unaa San Vincenzo, è statograzie all'uso tempestivo del defibrillatore e ai soccorsi del 118, ed è ora fuori pericolo all'ospedale Meyer di FirenzeL'articolodainproviene da Il Difforme.

