Inter ‘record’ negativo dopo 13 anni | terza sconfitta senza segnare

La sconfitta per 0-1 contro la Roma a San Siro rappresenta il terzo ko consecutivo per l'Inter, tra campionato e Coppa Italia, senza riuscire a segnare nemmeno un gol. Un evento che non accadeva da oltre tredici anni. RECORD NEGATIVO – L'Inter perde la terza partita consecutiva in tutte le competizioni e senza segnare un gol. Non succedeva dal 2012 e in panchina c'era proprio Claudio Ranieri. In quel periodo, l'Inter collezionò cinque sconfitte consecutive senza andare in rete, tra Serie A e Champions League, in una delle fasi più difficili della gestione post-Triplete. Oggi, pur in un contesto decisamente diverso e con obiettivi ancora apertissimi, la situazione desta comunque grande preoccupazione. TERZA DI FILA – Dopo la grande cavalcata che aveva portato i nerazzurri fino alle semifinali di Champions League e al comando della Serie A, la squadra di Simone Inzaghi sembra aver smarrito energie fisiche e mentali.

