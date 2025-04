Treviso Softball una vittoria e una sconfitta nel secondo turno di Serie B

Treviso Softball: una vittoria e una sconfitta nella seconda giornata di Serie B. La squadra cresce e fa ben sperare. Seconda giornata di campionato per il Treviso Softball, che torna a casa con una sconfitta un po' amara ma anche con una vittoria meritata e convincente. Le ragazze hanno.

Lecce Roma 0-1: settima vittoria consecutiva per la squadra di Ranieri, la decide Dovbyk, sconfitta con rammarico per i salentini - Allo stadio Via del Mare il match valido per la 30ª giornata di Serie A tra Lecce Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce Roma, valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. PRIMO TEMPO La Roma parte subito molto aggressiva, creando due […] 🔗calcionews24.com

Prima di campionato di serie B per le ragazze del Treviso Softball - Il campionato italiano di softball Serie B è alle porte, e con esso l'attesa cresce per vedere all'opera le squadre che, per l seconda stagione, regalano spettacolo e emozioni. Una squadra giovane con un futuro promettente: il caso della Treviso Softball Treviso Softball si prepara ad affrontare... 🔗trevisotoday.it

Volley, in serie d femminile cala il sipario sul girone di andata. La Robur di Ramori raccoglie una vittoria e una sconfitta al tie-break - La Robur Massa è tornata a macinare punti in questo mese di marzo nel campionato regionale femminile di Serie D. Nella penultima giornata disputata le ragazze del tecnico Massimo Ramori hanno riassaporato il gusto della vittoria che mancava da tre turni. Alla palestra della scuola Bertagnini le biancorosse hanno piegato al tie-break il Psb Capannoli che le sopravanza di 15 punti. Peccato perché il team massese si era portato addirittura sul 2 a 0 (parziali 25-17, 25-21) prima di subire il ritorno delle pisane che si sono aggiudicate i successivi due set (13-25, 21-25). 🔗sport.quotidiano.net

Softball, le ragazze del Treviso esordiscono in Serie B - Una vittoria e una sconfitta nelle prime due gare del campionato nazionale per le giovani atlete del Treviso Softball. Domenica 27 aprile la nuova doppia sfida sul diamante di Ponzano Veneto ... 🔗trevisotoday.it

Bertram risale da -24 ma cede al fotofinish Contro Treviso incassa un’altra sconfitta - La Bertram Tortona cade in volata a Treviso, incassando la quarta sconfitta consecutiva in campionato, mentre la squadra veneta interrompe una striscia negativa di tre ko filati. Non basta la reazione ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it