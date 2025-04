Inzaghi a Rai Radio 1 | Persa una partita sanguinosa ma dovremo essere bravi a reagire! Parlare di rigori calendari e rimesse laterali? Non mi sembra opportuno…

Inzaghi a Rai Radio 1: «Persa una partita sanguinosa, ma dovremo essere bravi a reagire! Parlare di rigori, calendari e rimesse laterali? Non mi sembra opportuno.» Le parole del tecnico nerazzurro

Cosi Simone Inzaghi nel post gara di Inter Roma. Le sue parole ai microfoni di Rai Radio 1:

PARTITA– «Oggi abbiamo perso una partita sanguinosa, ma questo è il calcio. Nel primo tempo dovevamo essere migliori, nella ripresa abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo senza essere premiati dagli episodi che spesso decidono le gare»

E' MANCATO IL GUIZZO FINALE?– «Sono d'accordo. Il primo gol della Roma è un rimpallo fortuito, mi riferisco a quello quando parlo di episodi. Senza nulla togliere alla Roma che è venuta a qui a San Siro a fare un'ottima gara»

SQUADRA IN DIFFICOLTA'- «Ora cerchiamo di recuperare energie fisiche e mentali.

