LBA Serie A una Virtus solida e compatta si impone su Varese e conserva la vetta

Virtus Bologna ha preso il ritmo e, soprattutto, ci ha preso gusto. Dopo un periodo di appannamento culminato nella doppia sconfitta di Napoli e Trieste, infatti, la squadra di Coach Ivanovic si è rimboccata le maniche, ha preso appunto ritmo e fiducia.Ritmo e fiducia che hanno consentito. Bolognatoday.it - LBA Serie A, una Virtus solida e compatta si impone su Varese e conserva la vetta Leggi su Bolognatoday.it LaBologna ha preso il ritmo e, soprattutto, ci ha preso gusto. Dopo un periodo di appannamento culminato nella doppia sconfitta di Napoli e Trieste, infatti, la squadra di Coach Ivanovic si è rimboccata le maniche, ha preso appunto ritmo e fiducia.Ritmo e fiducia che hanno consentito.

