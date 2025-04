Sconfitta indolore per la Rivierabanca Rimini | l' HDL Nardò espugna il PalaFlaminio

Sconfitta la stagione regolare della Rivierabanca Rimini. Un ko ininfluente ai fini della classifica, con Rbr che aveva già ipotecato il secondo posto con la vittoria del palaDozza. Il 38° turno si decide al fotofinish: con l’Hdl Nardò che vince di due lunghezze (84-86) grazie. Today.it - Sconfitta indolore per la Rivierabanca Rimini: l'HDL Nardò espugna il PalaFlaminio Leggi su Today.it Termina con unala stagione regolare della. Un ko ininfluente ai fini della classifica, con Rbr che aveva già ipotecato il secondo posto con la vittoria del palaDozza. Il 38° turno si decide al fotofinish: con l’Hdlche vince di due lunghezze (84-86) grazie.

