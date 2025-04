Juve Monza Marco Baridon a caldissimo | Tudor è rimasto soddisfatto da questa cosa Vi racconto così l’espulsione di Yildiz – VIDEO

Juve Monza, Marco Baridon a caldissimo: le dichiarazioni del direttore di dopo la vittoria dei bianconeriLa Juve torna alla vittoria contro il Monza: tre punti importantissimi per la volata Champions arrivati dopo una buona prestazione dei bianconeri soprattutto nel primo tempo. Poi l'espulsione di Yildiz che ha condizionato la seconda frazione e che peserà per i prossimi match. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com)Al termine del match, Marco Baridon, direttore di , ha commentato la prestazione dei bianconeri che riporta i bianconeri momentaneamente al quarto posto .com

