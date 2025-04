Scontro tra un furgone e una moto morto un uomo

Scontro tra un furgone e una moto in via Ca' Corner vicino alla rotonda del casello autostradale di Meolo un uomo ha perso la vita domenica sera, 27 aprile poco dopo le 19.30. I soccorsi sono intervenuti da Venezia, Treviso e Jesolo. È arrivato anche un elicottero del Suem 118. Verso le 19. Veneziatoday.it - Scontro tra un furgone e una moto, morto un uomo Leggi su Veneziatoday.it In unotra une unain via Ca' Corner vicino alla rotonda del casello autostradale di Meolo unha perso la vita domenica sera, 27 aprile poco dopo le 19.30. I soccorsi sono intervenuti da Venezia, Treviso e Jesolo. È arrivato anche un elicottero del Suem 118. Verso le 19.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente stradale in provincia di Como, scontro tra un’auto e una moto: morto un uomo - Incidente stradale in provincia di Como: un'automobile si è scontrata con una moto e nell'impatto è morto il motociclista. La vittima è un 37enne.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tragico incidente a Montano Lucino, scontro tra un’auto e una moto: morto un uomo - Oggi, giovedì 6 marzo, un tragico incidente stradale ha avuto luogo a Montano Lucino, in provincia di Como. Una moto si è scontrata con un’auto, causando la morte di un uomo. Sul luogo dell’impatto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le informazioni disponibili sull’incidente sono ancora limitate. 🔗dayitalianews.com

Chi era Andrea Longoni, il 24enne morto in uno scontro tra la sua moto e un’auto a Cermenate - Si chiamava Andrea Longoni il 24enne che ieri, domenica 23 febbraio, è morto in un incidente a Cermenate, in provincia di Como. La sua moto è stata colpita da un'auto durante un sorpasso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Scontro tra un furgone e una moto, morto un uomo; Treviso Mare, scontro tra moto e furgone: morto un 34enne; Scontro tra un furgone e una moto, morto un uomo; Tragico scontro tra moto e furgone a Vibo Valentia: un morto e un 13enne ferito. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Moto contro furgone sulla Treviso Mare, nell'incidente è morto il centauro di 32 anni: stava tornando da una grigliata - MEOLO (VENEZIA) - Scontro tra furgono e moto. L'incidente nella serata di domenica 27 aprile si è verificato lungo la ... 🔗msn.com

Scontro tra un furgone e una moto, morto un uomo - Qualche minuto dopo le 19.30 lo schianto è avvenuto al confine tra Meolo e Monastier di Treviso in via Ca' Corner, nel territorio veneziano. Intervenuto anche l'elisoccorso ... 🔗veneziatoday.it

Tragedia della strada, violento scontro moto-furgone sulla provinciale: morto a 48 anni il poliziotto nuotatore Federico Troletti - Tragedia della strada, violento scontro moto-furgone sulla provinciale: morto a 48 anni il poliziotto nuotatore Federico Troletti La moto si è scontrata in fase di svolta contro un furgone, vano l'int ... 🔗informazione.it