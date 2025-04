Soulé | Ci servivano i tre punti! Sono molto contento di aver aiutato i miei compagni a portare a casa la vittoria…

Soulé: «Ci servivano i tre punti! Sono molto contento di aver aiutato i miei compagni a portare a casa la vittoria.» Le parole dell'argentinoAltra sconfitta importante per l'Inter di Inzaghi, che dopo Bologna e Milan, cade anche oggi, nella sfida contro la Roma valida per la 34a giornata di Serie A. Decisiva una rete di Soulé, che regala ai giallorossi tre punti importanti per tornare dentro la lotta Champions League. Nerazzurri invece, che stasera dovranno sperare in un passo falso del Napoli, che in caso di vittoria si porterebbe al primo posto solitario del campionato. Nel post gara, l'autore del gol, Matias Soulé, ha parlato cosi ai microfoni ufficiali del club giallorosso. Ecco le sue parole:LE PAROLE- «Ci servivano i tre punti per puntare al nostro obiettivo, dobbiamo giocare così anche le prossime quattro partite, dando il 100%.

