Il Napoli sta vincendo col Torino ma infortunio e cambio per 2 big

Napoli sta vincendo col Torino e si sta avviando a sorpassare l’Inter in classifica, ma per Conte doppia pesante tegola. Due big infortunati e sostituiti.DUE CAMBI OBBLIGATI – Il Napoli a venti minuti dalla fine della partita col Torino sta conducendo per 2-0 e il sorpasso sull’Inter in classifica è praticamente servito. I nerazzurri nel pomeriggio hanno perso nuovamente, stavolta contro la Roma per 1-0, arrivando alla terza sconfitta consecutiva nel giro di sette giorni dopo quella di Bologna e il 3-0 subito dal Milan in Coppa Italia. Il Napoli, al momento, avanti grazie alla doppietta di Scott McTominay al Diego Armando Maradona, ha dovuto effettuare due cambi ravvicinati e molto pesanti: prima Andre Zambo Anguissa e poi Alessandro Buongiorno. Si tratta però di due infortuni diversi. Inter-news.it - Il Napoli sta vincendo col Torino, ma infortunio e cambio per 2 big Leggi su Inter-news.it Ilstacole si sta avviando a sorpassare l’Inter in classifica, ma per Conte doppia pesante tegola. Due big infortunati e sostituiti.DUE CAMBI OBBLIGATI – Ila venti minuti dalla fine della partita colsta conducendo per 2-0 e il sorpasso sull’Inter in classifica è praticamente servito. I nerazzurri nel pomeriggio hanno perso nuovamente, stavolta contro la Roma per 1-0, arrivando alla terza sconfitta consecutiva nel giro di sette giorni dopo quella di Bologna e il 3-0 subito dal Milan in Coppa Italia. Il, al momento, avanti grazie alla doppietta di Scott McTominay al Diego Armando Maradona, ha dovuto effettuare due cambi ravvicinati e molto pesanti: prima Andre Zambo Anguissa e poi Alessandro Buongiorno. Si tratta però di due infortuni diversi.

