Liliana Segre ancora vittima di insulti sui social ‘Nazista’ sotto il post della sua partecipazione a Pesaro il 25 aprile

Liliana Segre ha ricevuto una nuova ondata d'odio dopo la sua presenza alla cerimonia dell'anniversario della Liberazione a Pesaro. Segre viene definita nazista. Tutto il mondo della politica si stringe attorno alla senatrice a vita

Insulti e minacce sul web, Liliana Segre contro l’archiviazione per chef Rubio e altri 16 indagati - Milano – La senatrice a vita Liliana Segre ha dato mandato al suo legale, l'avvocato Vincenzo Saponara, di opporsi alla richiesta di archiviazione dei pm nei confronti di 17 indagati — tra cui chef Rubio - nell'inchiesta che ha portato la Procura di Milano a chiudere le indagini per altri dodici hater, che rischiano invece il processo per minacce e diffamazione. Reati aggravati dalla “discriminazione” e "dall'odio razziale e religioso”. 🔗ilgiorno.it

Liliana Segre: “Atterrita da Trump, orrendo l’attacco a Zelensky. Come vittima dell’odio il crollo dell’America mi fa ancora più male” - “Abbiamo assistito in tv a una cosa orrenda, sono rimasta atterrita da quello che vedevo. L’invaso diventa invasore, un ribaltamento che già stava avvenendo dall’elezione del presidente”. Così la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, ha commentato il faccia a faccia di venerdì tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, con il presidente ucraino messo alla porta in malo modo dal capo della Casa Bianca. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gli insulti sui social, i murales sfregiati, le parole irripetibili. Liliana Segre e la sua lunga battaglia contro l'odio - Milano, 27 aprile 2025 – “Ormai ogni volta che mia madre partecipa ad un evento pubblico si scatena l’ora degli odiatori. Una cosa che ovviamente le dispiace, anche se è abituata ormai da anni e certo non si fa spaventare”'. Sono le dichiarazioni del figlio di Liliana Segre, l'avvocato Luciano Belli Paci, dopo gli insulti social rivolti alla senatrice a vita sopravvissuta ai campi di sterminio. “Alla cerimonia a Pesaro è andata a sorpresa e ha ricevuto manifestazioni di grande simpatia e affetto - continua Belli Paci -. 🔗ilgiorno.it

"Sanguisuga ebrea", "nazista": ancora odio social su Liliana Segre - Ancora una volta la senatrice a vita Liliana Segre resta vittima di gravissime offese sui social network dopo la sua partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile a Pesaro. "Sanguisuga ebrea"; "la pi ... 🔗msn.com

La Russa, Segre vittima di insulti vergognosi - "Nel ribadire con assoluta fermezza la mia totale condanna per qualunque atto di antisemitismo, esprimo solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica alla senatrice Liliana Segre, vittima di ... 🔗ansa.it

Nuovi insulti sui social a Liliana Segre dopo il 25 aprile. Solidarietà bipartisan alla senatrice a vita - Questa volta ad “accendere la miccia” la sua partecipazione lo scorso 25 aprile alla commemorazione della festa della Liberazione a Pesaro, città dove trascorre le vacanze e dove conobbe il marito Alf ... 🔗msn.com