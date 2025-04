Mauro Corona a Verissimo | ‘Sono senza patente per via del vino’ l’incidente con la motosega

Mauro Corona, lo scultore e scrittore delle montagne friulane, ha scelto il salotto di Verissimo per raccontarsi senza filtri, sorprendendo tutti con una confessione a cuore aperto. Per la prima volta, ha accettato l’invito di Silvia Toffanin, lasciando il suo amato paesino di Erto per raggiungere gli studi di Cologno Monzese.La ferita con la motosega: ‘É partita una scheggia’Corona si è presentato in studio con il suo consueto look spartano e una vistosa ferita sul volto: “Mi sono ferito con la motosega, è partita una scheggia e mi è finita in faccia. Ho pensato: fa anche scena”, ha commentato ironicamente.Durante l’intervista, ha parlato apertamente del suo difficile rapporto con l’alcol. “Sono senza patente da un paio di mesi. Non per l’alcol in generale, ma per il vino. L’alcol è tragico, il vino è poetico” – ha scherzato. Notizieaudaci.it - Mauro Corona a Verissimo: ‘Sono senza patente per via del vino’, l’incidente con la motosega Leggi su Notizieaudaci.it , lo scultore e scrittore delle montagne friulane, ha scelto il salotto diper raccontarsifiltri, sorprendendo tutti con una confessione a cuore aperto. Per la prima volta, ha accettato l’invito di Silvia Toffanin, lasciando il suo amato paesino di Erto per raggiungere gli studi di Cologno Monzese.La ferita con la: ‘É partita una scheggia’si è presentato in studio con il suo consueto look spartano e una vistosa ferita sul volto: “Mi sono ferito con la, è partita una scheggia e mi è finita in faccia. Ho pensato: fa anche scena”, ha commentato ironicamente.Durante l’intervista, ha parlato apertamente del suo difficile rapporto con l’alcol. “Sonoda un paio di mesi. Non per l’alcol in generale, ma per il vino. L’alcol è tragico, il vino è poetico” – ha scherzato.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'infanzia di Mauro Corona nell'imitazione di Maurizio Crozza: «Io sono sta allattato da una damigiana» | Il video - C'era anche Mauro Corona tra i personaggi di Maurizio Crozza nella puntata di ieri, venerdì 21 marzo in prima serata su Nove. Il comico genovese, nella sua parodia, si è soffermato sull'infanzia dell'ertano. «Non sto bevendo, sto abbracciando il mio passato. Io sono sta allattato da una damigiana... 🔗pordenonetoday.it

Verissimo, la confessione di Mauro Corona: "Mi entra il demonio, faccio una strage" - Mauro Corona si confessa. Accade a Verissimo durante la puntata in onda domenica 27 aprile su Canale 5. Qui racconta a Silvia Toffanin i periodi più bui: "Da un paio di mesi la mia patente è stata ritirata per l’alcol, anzi meglio per il vino. Da due mesi sono senza patente e senza vino. Faccio le analisi, vado dalla psicologa. Se questa volta va bene la riprendo, altrimenti dirò loro di tenerla lì e di rivenderla quando sarò morto. 🔗liberoquotidiano.it

Mauro Corona a Verissimo svela il suo epitaffio a Silvia Toffanin: «Penso che morirò a Erto» - «Penso che morirò a Erto. Il mio epitaffio sarà: 'Qui giace Mauro Corona, uomo iniquo e perverso, pregare per lui è tempo perso». Mauro Corona lo ha confessato oggi, domenica 27 aprile, davanti a una sbalordita Silvia Toffanin, mentre era per la prima volta ospite in studio a Verissimo... 🔗pordenonetoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mauro Corona e il difficile rapporto con l’alcol. Lo scrittore rivela: “Sono senza patente per il vino”; Mauro Corona a Verissimo, chi è l'alpinista? Il matrimonio aperto, i tradimenti, l'alcolismo, il padre violent; Mauro Corona a Verissimo, la ferita sul volto con la motosega e la patente ritirata: Colpa del vino, non dell'alcol; Mauro Corona con il volto insanguinato a Verissimo: Colpa di una motosega. 🔗Su questo argomento da altre fonti