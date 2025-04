Ma cosa hanno fatto? protesta degli schermidori svizzeri durante l’inno israeliano Polemica internazionale

durante la cerimonia di premiazione degli Europei under 23 di scherma a Tallinn, la squadra di spada della Svizzera si è voltata dall’altra parte mentre veniva issata la bandiera israeliana e risuonavano le note di Hatikvah. Nessuno si era accorto del gesto in tempo reale, nemmeno chi ha scattato la foto poi mostrata agli atleti israeliani scesi dal podio. Eppure, la scena era chiara: un atto di protesta concordato dai quattro schermidori svizzeri che avevano appena perso la finale contro Israele.La vicenda, in poche ore, ha superato i confini della scherma per trasformarsi in un caso politico. Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, ha parlato di “vergogna”. La federscherma svizzera ha condannato l’episodio e annunciato un’inchiesta, pur sottolineando che gli atleti “si sono congratulati con i vincitori e sono liberi di avere le loro opinioni personali”. Thesocialpost.it - “Ma cosa hanno fatto?”, protesta degli schermidori svizzeri durante l’inno israeliano. Polemica internazionale Leggi su Thesocialpost.it Un’immagine che non lascia spazio ai dubbi:la cerimonia di premiazioneEuropei under 23 di scherma a Tallinn, la squadra di spada della Svizzera si è voltata dall’altra parte mentre veniva issata la bandiera israeliana e risuonavano le note di Hatikvah. Nessuno si era accorto del gesto in tempo reale, nemmeno chi ha scattato la foto poi mostrata agli atleti israeliani scesi dal podio. Eppure, la scena era chiara: un atto diconcordato dai quattroche avevano appena perso la finale contro Israele.La vicenda, in poche ore, ha superato i confini della scherma per trasformarsi in un caso politico. Il ministroEsteri, Gideon Sa’ar, ha parlato di “vergogna”. La federscherma svizzera ha condannato l’episodio e annunciato un’inchiesta, pur sottolineando che gli atleti “si sono congratulati con i vincitori e sono liberi di avere le loro opinioni personali”.

