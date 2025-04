I cardinali pregano per Papa Francesco

cardinali a Santa Maria Maggiore per pregare davanti alla tomba di Papa Francesco. Dopo una sosta nella cappella della Salus populi romani la recita dei secondi vespri guidata dal rettore della basilica, il cardinale Rolandas Makrickas. Tgcom24.mediaset.it - I cardinali pregano per Papa Francesco Leggi su Tgcom24.mediaset.it a Santa Maria Maggiore per pregare davanti alla tomba di. Dopo una sosta nella cappella della Salus populi romani la recita dei secondi vespri guidata dal rettore della basilica, il cardinale Rolandas Makrickas.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco "morto da 6 giorni, ma il Vaticano non lo dice", il VIDEO choc con Bergoglio nella bara accarezzato dai cardinali, generato con l'AI - Sono tantissimi i video generati con l'intelligenza artificiale che riportano la falsa notizia della morte di Papa Francesco "Perché il Vaticano sta nascondendo la morte di Papa Francesco? Il papa è morto sei giorni fa, ma il Vaticano non ha pubblicato alcuna dichiarazione ufficiale", queste 🔗ilgiornaleditalia.it

L'omaggio dei cardinali al feretro di Papa Francesco - Cardinali e membri del clero rendono omaggio al Papa defunto dopo la traslazione nella Basilica di San Pietro per tre giorni di cerimonia. Le campane risuonano, mentre la bara in legno senza catafalco viene portata in processione accompagnata dai cardinali in tonaca rossa e dalle Guardie Svizzere del Vaticano. Continua a leggere 🔗laverita.info

Quale Papa dopo Francesco? Ecco chi sono i cardinali in corsa - Roma, 22 aprile 2025- Quali e quanti sono i cardinali papabili? La corsa alla successione di Papa Francesco non è ancora formalmente aperta ma i nomi dei candidati possibili al soglio pontificio, quelli che sulla carta sono più accreditati, sono almeno 15 secondo una lista pubblicata dalla Afp. La lista può non essere esaustiva, e tra questi ci sono nomi più caldi di altri, su tutti gli italiani Parolin, Zuppi e Pizzaballa, il filippino Tagle e il congolese Ambongo Besungu, ma da questi nomi si parte in vista del Conclave. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'omaggio al Papa dei cardinali, riuniti a Santa Maria Maggiore; Papa Francesco, le notizie di oggi | Aperta al pubblico la tomba a Santa Maria Maggiore: due ore di coda per entrare, ultimo ingresso alle 21. A San Pietro la messa di Parolin; Papa Francesco, oltre sessantamila persone a Santa Maria Maggiore. Parolin: “Siamo orfani”; “Tutti, tutti, tutti” a dare l’ultimo saluto al Papa di tutti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

I cardinali pregano per Papa Francesco - Grimentz, situato a 1.564 metri di quota nel cuore della magnifica regione del Vallese, è un pittoresco villaggio nella Valle d'Anniviers, in Svizzera. Il fascino di questo luogo si vive al meglio a p ... 🔗msn.com

Papa Francesco, l’arrivo dei Cardinali a Santa Maria Maggiore per l’omaggio alla tomba - I cardinali sono arrivati nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco. Già dalle prime ore del mattino ... 🔗lapresse.it

L'omaggio al Papa dei cardinali, riuniti a Santa Maria Maggiore - I cardinali pregano sulla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, luogo di sepoltura del pontefice. Papa Francesco ... 🔗notizie.tiscali.it