L’appello inedito di Papa Francesco ai giovani | Imparate ad ascoltare aiuta la pace – Il video

ascoltare, imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. Ma l’importante è ascoltare». È l’invito rivolto da Papa Francesco ai giovani in un video registrato l’8 gennaio scorso e pubblicato solo oggi, all’indomani dei funerali del Pontefice argentino e nel giorno che segna la la conclusione del Giubileo degli Adolescenti. Bergoglio aveva registrato il filmato sullo smartphone di un ex monaco solito frequentare Casa Santa Marta. Il video è stato recuperato e pubblicato dal settimanale Oggi e rilanciato anche da Vatican News. Nelle immagini Francesco, vestito in abiti informali, faceva appello ai ragazzi – in particolare quelli che partecipavano all’iniziativa “Laboratori dell’ascolto”: «Guardate bene la gente, la gente non ascolta. Leggi su Open.online «Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è, imparare ad. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. Ma l’importante è». È l’invito rivolto daaiin unregistrato l’8 gennaio scorso e pubblicato solo oggi, all’indomani dei funerali del Pontefice argentino e nel giorno che segna la la conclusione del Giubileo degli Adolescenti. Bergoglio aveva registrato il filmato sullo smartphone di un ex monaco solito frequentare Casa Santa Marta. Ilè stato recuperato e pubblicato dal settimanale Oggi e rilanciato anche da Vatican News. Nelle immagini, vestito in abiti informali, faceva appello ai ragazzi – in particolare quelli che partecipavano all’iniziativa “Laboratori dell’ascolto”: «Guardate bene la gente, la gente non ascolta.

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'appello di Pietro Orlandi a Papa Francesco: "Scrive l'Angelus? Può scrivere la verità su Emanuela" - Dopo l'Angelus del 9 marzo Pietro Orlandi lancia un nuovo appello al Papa Francesco: "Ha anche le forze per parlare di Emanuela?" 🔗notizie.virgilio.it

Israele replica all’appello di Papa Francesco per la fine dei bombardamenti a Gaza: «È un dovere morale riportare gli ostaggi a casa» - L’ambasciata di Israele presso la Santa Sede ha diffuso oggi – lunedì 24 marzo – una nota per rispondere all’appello di Papa Francesco, diffuso durante l’Angelus di domenica scorsa, per la fine dei bombardamenti a Gaza. «L’operazione israeliana è condotta in piena conformità con il diritto internazionale e mira a ridurre al minimo i danni ai civili. Mentre Hamas colpisce deliberatamente i civili, Israele adotta misure straordinarie per ridurre al minimo i danni ai civili», si legge nel comunicato. 🔗open.online

Papa Francesco assente alla Via Crucis al Colosseo, l'appello nelle meditazioni: "Mondo a pezzi" - Papa Francesco non ha partecipato al rito del Venerdì Santo per il terzo anno consecutivo ma ha preparato i testi delle meditazioni delle 14 stazioni 🔗notizie.virgilio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'appello (inedito) di Papa Francesco ai giovani: «Imparate ad ascoltare, aiuta la pace» - Il video; Il video inedito di Papa Francesco e il suo messaggio ai giovani: Imparate ad ascoltare; Papa Francesco, spunta un video inedito | .it; Papa Francesco, l’ultimo messaggio ai giovani in filmato inedito: “Imparate ad ascoltare”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, in un video inedito registrato prima del ricovero il messaggio ai giovani: «Imparate ad ascoltare» - Spunta un video inedito di Papa Francesco ricolto ai giovani, girato poco prima dell’ultimo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. “Cari ragazzi e ragazze, una delle cose ... 🔗msn.com

Il video inedito, Papa: 'Giovani imparate ad ascoltare, aiuta la pace' - Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. Ma l'importante è ascoltare". 🔗ansa.it

Il video inedito di Papa Francesco e il suo messaggio ai giovani: “Imparate ad ascoltare” - È l'invito che Papa Francesco rivolge ai giovani in un video inedito registrato l'8 gennaio scorso, alcune settimane prima del ricovero al Policlinico Gemelli, con uno smartphone da un suo amico ... 🔗fanpage.it