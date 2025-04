UcrainaMosca | intesa con Usalavoriamo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it 21.38 Il lavoro sull'Ucraina di Russia e Usa prosegue, ma "non può essere reso pubblico". Così il portavoce del Cremlino, Peskov, alla Tv Rossiya1 commentando Trump secondo cui la Crimea sarebbe rimasta parte della Russia. Nella posizione Usa sulla soluzione del conflitto "ci sono molti elementi realmente in linea con la nostra posizione" ha detto Peskov dopo che secondo Trump il possibile ingresso di Kiev nella Nato sarebbe stato la causa della guerra. Il Seg. di Stato Usa Rubio: "Settimana cruciale per un accordo sull'Ucraina".

