Pistocchi sull’Inter | Idee confuse e poca qualità contro la Roma

IL RAGIONAMENTO – L'Inter ha rimediato il terzo ko consecutivo, perdendo per 0-1 contro la Roma allo Stadio San Siro. Sul punto si è pronunciato il giornalista Maurizio Pistocchi, che sul suo account X ha parlato di una vittoria meritata per i giallorossi: «Terza sconfitta consecutiva per l'Inter, ed è una sconfitta pesantissima. La Roma espugna San Siro e lo fa con merito: decide un gol di Soulè, dopo una sfortunata carambola tra Carlos Augusto e Darmian, ma la Roma in contropiede spreca almeno tre palle gol, con Pellegrini, Shomurodov e Pisilli, mentre su Dovbyk è bravissimo Acerbi».Pistocchi su Inter-Roma: la convinzioneIL GIUDIZIO – Pistocchi ha poi proseguito: «Nell'Inter nel primo tempo poche Idee e confuse, ritmo basso, poca qualità e occasioni da gol create, meglio nella ripresa- palla gol sprecata da Barella– ma troppo poco per superare l'attenta difesa giallorossa.

