Pagelle Juve Monza | un Nico Gonzalez ritrovato Yildiz da rosso e da 4 in pagella Kelly male – VOTI

Pagelle Juve Monza: i VOTI e giudizi di dopo la prestazione dei bianconeri. Il VIDEO dopo la vittoriaTorna la vittoria della Juve contro il Monza. Una prestazione convincente nel primo tempo mentre nella seconda frazione, anche a causa dell’espulsione di Yildiz, i bianconeri hanno sofferto maggiormente portando a casa un risultato molto importante.I VOTI di ai protagonisti del match: bocciati Kelly e Yildiz mentre Nico Gonzalez sembra essersi ritrovato dopo una prima parte di stagione difficile. .com Juventusnews24.com - Pagelle Juve Monza: un Nico Gonzalez ritrovato, Yildiz da rosso e da 4 in pagella, Kelly male – VOTI Leggi su Juventusnews24.com : ie giudizi di dopo la prestazione dei bianconeri. Il VIDEO dopo la vittoriaTorna la vittoria dellacontro il. Una prestazione convincente nel primo tempo mentre nella seconda frazione, anche a causa dell’espulsione di, i bianconeri hanno sofferto maggiormente portando a casa un risultato molto importante.Idi ai protagonisti del match: bocciatimentresembra essersidopo una prima parte di stagione difficile. .com

