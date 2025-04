Calcio classifica di serie A | Juve quarta Monza quasi in B

classifica di serie A dopo Juventus-Monza 2-0 Venezia-Milan 0-2, Como-Genoa 1-0; Fiorentina-Empoli 2-1, Inter-Roma 0-1; Juventus-Monza 2-0; ore 20.45 Napoli-Torino, Atalanta-Lecce. Lunedì 28 aprile, ore 18.30 Udinese-Bologna; ore 20.45 Verona-Cagliari, Lazio-Parma. classifica: Inter, Napoli 71, Atalanta 64, Juventus 62, Bologna, Roma 60, Lazio, Fiorentina 59, Milan 54, Torino 43, Como 42, Udinese 40, Genoa 39, Verona 32, Parma 31, Cagliari 30, Lecce 26, Empoli, Venezia 25, Monza 15. Giornata 35. Venerdì 2 maggio, ore 20.45: Torino-Venezia. Sabato 3 maggio, ore 15 Cagliari-Udinese; ore 18 Lecce-Napoli; ore 20.45 Inter-Verona. Domenica 4 maggio, ore 12.30 Empoli-Lazio; ore 15 Monza-Atalanta; ore 18 Roma-Fiorentina; ore 20.45 Bologna-Juventus. Leggi su Ildenaro.it Roma, 27 apr. (askanews) – Questi i risultati e ladiA dopontus-2-0 Venezia-Milan 0-2, Como-Genoa 1-0; Fiorentina-Empoli 2-1, Inter-Roma 0-1;ntus-2-0; ore 20.45 Napoli-Torino, Atalanta-Lecce. Lunedì 28 aprile, ore 18.30 Udinese-Bologna; ore 20.45 Verona-Cagliari, Lazio-Parma.: Inter, Napoli 71, Atalanta 64,ntus 62, Bologna, Roma 60, Lazio, Fiorentina 59, Milan 54, Torino 43, Como 42, Udinese 40, Genoa 39, Verona 32, Parma 31, Cagliari 30, Lecce 26, Empoli, Venezia 25,15. Giornata 35. Venerdì 2 maggio, ore 20.45: Torino-Venezia. Sabato 3 maggio, ore 15 Cagliari-Udinese; ore 18 Lecce-Napoli; ore 20.45 Inter-Verona. Domenica 4 maggio, ore 12.30 Empoli-Lazio; ore 15-Atalanta; ore 18 Roma-Fiorentina; ore 20.45 Bologna-ntus.

