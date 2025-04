La partita dei valori calpestati caos Serie A | Dovrebbero vergognarsi

Atalanta-Lecce è un match che nessuno avrebbe voluto giocare, ma le due squadre sono state chiamate a scendere in campo"L'U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del Lecce. In altri casi, altrettanto dolorosi, sono state prese decisioni più ragionevoli. Emerge una gerarchia della morte in base al blasone della società colpita, o peggio ancora, in considerazione del ruolo rivestito da chi viene a mancare. Questa gara non andava disputata oggi, ma tutti i tentativi di rinviarla sono stati cinicamente rigettati.

Atalanta-Lecce, il comunicato dei salentini: “Giocheremo la partita dei valori calpestati” - A poche ore dal fischio d’inizio della gara del Gewiss Stadium, i giallorossi non ci stanno: ecco la nota del club Una perdita impossibile da digerire. Il Lecce partito alla volta di Bergamo per il fischio d’inizio della sfida contro l’Atalanta ha ancora nel cuore e nella testa il ricordo di Graziano Fiorita, fisioterapista scomparso tre giorni fa. Una perdita straziante per il club giallorosso che ha comunque deciso di rispettare la decisione della Lega che ha fissato per questa sera alle 20. 🔗calciomercato.it

Il Lecce protesta contro la Lega di Serie A: “La partita dei valori calpestati” - Neanche l’intervento fatto nella giornata di ieri da parte del ministro dello Sport Andrea Abodi, è servito a far cambiare idea alla Lega di serie A. Abodi è intervenuto direttamente sui vertici calcistici per invitarli a riconsiderare un rinvio della gara tra Atalanta e Lecce, in segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito il sodalizio giallorosso. Nonostante il sollecito dello stesso Abodi, la Lega è rimasta salda sulla sua posizione, negando il posticipo dell’incontro. 🔗sportface.it

