Inter-Roma 0-1 Mancini alza il muro | un leader per Ranieri

Inter è già diventata il passato per la Roma. I giallorossi hanno compiuto il tanto atteso salto di qualità, primeggiando in una sfida delicata contro un cliente d'alta quota. Il successo messo a referto al Giuseppe Meazza potrebbe dare ulteriore slancio alla squadra, ora a soli due punti dal 4° posto occupato dalla Juventus. La qualificazione in Champions League appare, quindi, alla portata ma servirà un finale di stagione perfetto, a cominciare dalla gara in programma domenica 4 maggio con la Fiorentina all'Olimpico. Un duello estremamente importante, con in palio 3 punti pesanti.Claudio Ranieri è consapevole di dover puntare sui punti fermi del suo scacchiere, su quei calciatori che anche oggi hanno fatto la differenza in quel di Milano. Uno di questi è senza ombra di dubbio Gianluca Mancini, che ha guidato il pacchetto difensivo come centrale perno.

Mancini trascinatore, N’Dicka vale 30 milioni: la Roma riparte dalla difesa - Giorni preziosi per Ranieri per preparare la sua Roma ad un rush finale da paura, fatto di tanti scontri al vertice cruciali per la corsa alla prossima Champions League. Il tecnico studia nuove soluzione per sostituire Dybala, ma la certezza da cui potrà ripartire è senza dubbio la difesa. I numeri messi in mostra oggi da Il Messaggero sono piuttosto eloquenti: 13 gol subiti in 17 partite di Serie A da quando Sir Claudio siede sulla panchina giallorossa, laddove con Juric erano stati 14 in 8, uno score fondamentale nella rincorsa al 4° posto. 🔗sololaroma.it

