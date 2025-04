I cardinali tornano a riunirsi Conclave attesa per la data d' inizio

Inizia ufficialmente la grande marcia di avvicinamento all'avvio del Conclave in cui sarà eletto il successore di Papa Francesco. Lunedì mattina alle 9 i cardinali si rivedranno per una nuova congregazione generale in Vaticano. Se i primi incontri sembrano essere stati incentrati prevalentemente sull'organizzazione dei giorni successivi alla morte di Bergoglio (anche se complessivamente si sono registrati circa 70 interventi), ora si dovrebbe iniziare a entrare nel vivo delle discussioni. Primo nodo da sciogliere il giorno in cui il Conclave avrà inizio. Secondo le regole bisogna procedere obbligatoriamente entro 20 giorni dalla morte del Pontefice. Tradotto, la deadline è quella del 10 maggio, la prima data utile il 5. La sensazione è che già lunedì 28 potrebbe essere definito il giorno in cui i porporati entreranno nella Cappella Sistina.

