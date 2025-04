WWE | Naomi reagisce con grinta al botch virale di SmackDown

Naomi non si lascia abbattere da un errore virale avvenuto a SmackDown anzi, ci sta scherzando su con grande energia. Durante l’episodio di SmackDown del 25 aprile, Naomi è corsa sul ring per attaccare Jade Cargill durante il suo match contro Tiffany Stratton. La rissa è degenerata rapidamente, soprattutto quando Nia Jax è intervenuta per attaccare Tiffany Stratton dopo l’incontro. Ma ciò che ha davvero fatto parlare i fan è stato un video ripreso da uno spettatore che mostrava i pugni di Naomi mancare completamente Jade durante la colluttazione.Naomi still has some unfinished business with @JadeCargill #SmackDown pic.twitter.comjdxe3fo6PL— WWE (@WWE) April 26, 2025 Naomi ha affrontato con ironia un utente su Twitter che ha criticato il segmento, scrivendo:“Sono un tuo fan, ma quei pugni . Zonawrestling.net - WWE: Naomi reagisce con grinta al botch virale di SmackDown Leggi su Zonawrestling.net non si lascia abbattere da un erroreavvenuto aanzi, ci sta scherzando su con grande energia. Durante l’episodio didel 25 aprile,è corsa sul ring per attaccare Jade Cargill durante il suo match contro Tiffany Stratton. La rissa è degenerata rapidamente, soprattutto quando Nia Jax è intervenuta per attaccare Tiffany Stratton dopo l’incontro. Ma ciò che ha davvero fatto parlare i fan è stato un video ripreso da uno spettatore che mostrava i pugni dimancare completamente Jade durante la colluttazione.still has some unfinished business with @JadeCargill #pic.twitter.comjdxe3fo6PL— WWE (@WWE) April 26, 2025ha affrontato con ironia un utente su Twitter che ha criticato il segmento, scrivendo:“Sono un tuo fan, ma quei pugni .

