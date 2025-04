Inter in ansia per Pavard | la prima diagnosi dopo il problema alla caviglia – Sky

Inter dal match contro la Roma. Benjamin Pavard, schierato titolare da Simone Inzaghi, è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti di gioco a causa di un problema alla caviglia sinistra. Ecco la prima diagnosiIN ATTESA DEI CONTROLLI – Le prime valutazioni per Benjamin Pavard parlano di una distorsione, ma sarà necessario attendere gli esami clinici delle prossime ore per stabilire con precisione l’entità dell’infortunio. La preoccupazione in casa nerazzurra è grande, soprattutto considerando l’imminente semifinale di Champions League contro il Barcellona, prevista mercoledì 30 aprile. L’Inter, già alle prese con una fase delicata della stagione caratterizzata da un calo fisico evidente e da tre sconfitte consecutive senza gol segnati, non può permettersi di perdere altri pezzi pregiati. Inter-news.it - Inter in ansia per Pavard: la prima diagnosi dopo il problema alla caviglia – Sky Leggi su Inter-news.it Non arrivano buone notizie per l’dal match contro la Roma. Benjamin, schierato titolare da Simone Inzaghi, è stato costretto a lasciare il campoappena 15 minuti di gioco a causa di unsinistra. Ecco laIN ATTESA DEI CONTROLLI – Le prime valutazioni per Benjaminparlano di una distorsione, ma sarà necessario attendere gli esami clinici delle prossime ore per stabilire con precisione l’entità dell’infortunio. La preoccupazione in casa nerazzurra è grande, soprattutto considerando l’imminente semifinale di Champions League contro il Barcellona, prevista mercoledì 30 aprile. L’, già alle prese con una fase delicata della stagione caratterizzata da un calo fisico evidente e da tre sconfitte consecutive senza gol segnati, non può permettersi di perdere altri pezzi pregiati.

