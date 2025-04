Vano segna e la Casertana stende il Trapani | i falchetti si salvano ed evitano i playout

Casertana compie l'impresa al Provinciale, batte il Trapani e conquista la salvezza diretta. La squadra di Manuel Iori ritrova la vittoria in trasferta e centra l'obiettivo al termine di una stagione complicata: un gol di Vano decide la sfida e fa esplodere la gioia del popolo rossoblù.

Vano non basta alla Casertana, l'Avellino rimonta e vince: falchetti ancora sconfitti al Pinto - Una Casertana caparbia non basta, allo Stadio Alberto Pinto arriva la sconfitta contro l'Avellino. La squadra di Massimo Pavanel riesce a passare in vantaggio con l'ex Vano, la formazione allenata da Raffaele Biancolino rimonta e si prende i tre punti in palio. Il riscatto dei rossoblù passerà... 🔗casertanews.it

Avellino, Biancolino resta in vetta: i numeri sorridono al Pitone. Sabato sfida alla Casertana degli ex Llano e Vano - Riscatto immediato e secondo posto conquistato. Con la vittoria al fotofinish contro il Crotone, l’Avellino ha dimenticato il passo falso di Foggia e ha agganciato il Monopoli, rallentato dall’Altamura nel derby. Il distacco dal primo posto, occupato dall’Audace Cerignola, è rimasto invariato: i... 🔗avellinotoday.it

Casertana, serve un colpo esterno: Vano out a Potenza, Iori studia le mosse - Sette punti nelle ultime quattro partite: è questo il bilancio della Casertana dal ritorno di Manuel Iori in panchina. La squadra rossoblù, reduce dal pareggio contro il Giugliano, mette nel mirino la seconda trasferta consecutiva: dopo l’1-1 nel derby, i falchetti sono attesi a Potenza per la... 🔗casertanews.it

Bunino segna, ma la Casertana pareggia a Giugliano: 1-1 al De Cristofaro - Njambe e De Rosa tentano di rendersi pericolosi per il Giugliano, mentre la Casertana replica con un suggerimento di Collodel che Vano non riesce a capitalizzare, e con un destro a giro di Egharevba. 🔗casertanews.it

