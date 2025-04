Motori Antonio Rusce si aggiudica il 42 Rally Città di Modena

Antonio Rusce ad elevarsi al vertice del podio assoluto del 42° Rally Città di Modena, appuntamento organizzato da Rally Team New Turbomark con il patrocinio di Automobile Club Modena. Il pilota di Rubiera – affiancato da Gabriele Zanni sulla Skoda Fabia RS - si è imposto su. Modenatoday.it - Motori, Antonio Rusce si aggiudica il 42° Rally Città di Modena Leggi su Modenatoday.it È stato il reggianoad elevarsi al vertice del podio assoluto del 42°di, appuntamento organizzato daTeam New Turbomark con il patrocinio di Automobile Club. Il pilota di Rubiera – affiancato da Gabriele Zanni sulla Skoda Fabia RS - si è imposto su.

