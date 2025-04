Basket Serie A | la Virtus Bologna supera Varese 104-67 vittoria anche per l’Olimpia Milano

Serie A di Basket torna in campo per la ventottesima giornata di campionato, originariamente in programma per la giornata di sabato 26 aprile ma successivamente rimandata a causa del lutto nazionale che ha seguito la scomparsa del papa. La Virtus Bologna vince contro Varese e si mantiene in testa alla classifica, mentre Brescia batte Reggio Emilia. Successo in casa anche per Trento, che ha la meglio su Sassari, con Treviso che invece trionfa in trasferta su Scafati. Infine, Pistoia vince in trasferta contro Venezia.TRENTO-SASSARITrento vince su Sassari per 95-77. La squadra di casa trova si mette davanti nel corso del primo quarto di partita, staccando gli avversari per poco più di un possesso. Al termine del quarto di apertura, la Dinamo insegue con quattro punti di ritardo e il tabellone segna 19-15. Leggi su Sportface.it LaA ditorna in campo per la ventottesima giornata di campionato, originariamente in programma per la giornata di sabato 26 aprile ma successivamente rimandata a causa del lutto nazionale che ha seguito la scomparsa del papa. Lavince controe si mantiene in testa alla classifica, mentre Brescia batte Reggio Emilia. Successo in casaper Trento, che ha la meglio su Sassari, con Treviso che invece trionfa in trasferta su Scafati. Infine, Pistoia vince in trasferta contro Venezia.TRENTO-SASSARITrento vince su Sassari per 95-77. La squadra di casa trova si mette davanti nel corso del primo quarto di partita, staccando gli avversari per poco più di un possesso. Al termine del quarto di apertura, la Dinamo insegue con quattro punti di ritardo e il tabellone segna 19-15.

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 34-31, Serie A basket 2025 in DIRETTA: si accende la sfida nel secondo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-31 Isaia Cordinier si mette in proprio: penetrazione e +7 Virtus! Time-out chiamato da Ettore Messina per provare a scuotere i suoi ragazzi in un momento difficile. 36-31 2/2 per Tornike Shengelia in lunetta: parziale aperto dei bianconeri, +5! 34-31 TRIPLA DI CORDINIER: SORPASSO VIRTUS! 31-31 Semi-gancio perfetto di Tornike Shengelia: pareggio! Break di 6-0 che costringe Ettore Messina a chiamare subito time-out. 🔗oasport.it

Basket, derby lombardo tra Brescia e Milano in Serie A. La Virtus Bologna ospita Napoli, Trento sfida Pistoia - La Serie A di basket si appresta a completare nel fine settimana alle porte la ventiduesima giornata della regular season 2024-2025, con due anticipi in programma sabato 15 marzo e le restanti partite previste domenica 16 marzo dal pomeriggio fino alla sera: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende. Nel primo anticipo di domani sera, alle ore 20:00, la Germani Brescia ospita l’Olimpia Milano in un derby tutto lombardo tra la capolista (32 puti) e i campioni d’Italia in carica reduci dal successo importante in Eurolega contro la Stella Rossa. 🔗oasport.it

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 52-47, Serie A basket 2025 in DIRETTA: partita ancora vivace nella ripresa, +5 per i bolognesi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-55 Appoggio di Ante Zizic: vantaggio Virtus! 55-55 Assist bellissimo di Diego Flaccadori per Mirotic: ancora parità! -2’29” alla terza sirena. 55-53 2/2 per Nikola Mirotic dalla ‘linea della carità’: Milano non molla, -2 e 20 punti per l’ex Barcellona. 55-51 Belinelli brucia la retina da tre! 52-51 Piazzato di Nikola Mirotic per il -1. 52-49 Giro perfetto in lunetta di Zach LeDay: 2/2 e -3. 🔗oasport.it

